BYD Manisa'ya 1 milyar dolarlık fabrika kuruyor: Satışlar ne zaman başlayacak, vergi alınacak mı? İşte tüm ayrıntılar...

MALİYET AVANTAJI

Rhodium Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, BYD AB'de satılan her Seal U modelinden yaklaşık 14.300 Euro (15.360 $) kazanıyor. Çin'de ise yaklaşık 1.300 Euro (1.400 dolar) kazanıyor. Rapor, AB tarifelerinin bir etki yaratması için %50 veya daha yüksek bir orana çıkarılması gerektiğini, ancak bunun Avrupalı otomobil üreticilerine daha fazla zarar verebileceğini belirtiyor.