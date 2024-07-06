BYD Manisa'ya 1 milyar dolarlık fabrika kuruyor: Satışlar ne zaman başlayacak, vergi alınacak mı? İşte tüm ayrıntılar...
Küresel genişlemeye hızlanan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Manisa'ya 1 milyar dolarlık devasa elektrikli araç tesisi açmaya hazırlandığı iddia edildi. Markanın fabrika açması halinde üretim ne zaman başlayacak, ek vergilerden muaf olacak mı? İşte tüm ayrıntılar...
BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık devasa bir elektrikli araç fabrikası kurmak için anlaşmaya yaklaşıyor. Haber, BYD'nin Tayland'da ilk fabrikasını açmasının ardından paylaşıldı. Denizaşırı pazarlarda büyümesini sürdüren BYD'nin Brezilya ve Meksika'da başka fabrikalar planladığı da biliniyor.
RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmayı pazartesi günü resmen açıklaması bekleniyor. Yetkililer Bloomberg'e tesisin kurulacağı Manisa ilinde bir tören düzenleneceğini söyledi.
BYD'nin yeni tesisi, AB'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinin potansiyel etkilerinin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Bu hafta Avrupa Birliği (AB) Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere %38,1'e varan ek gümrük vergileri getirdi.
BYD dahil edilmiş olsa da %17,4'lük ek bir oranla alt sınırda yer aldı. SAIC gibi rakipleri ise %38,1'lik ekstra vergi alarak oranı %48,1'e kadar yükseltecek.
BYD, "AB primi" nedeniyle Avrupa'daki bazı elektrikli araçlardan Çin'dekinden daha fazla kazandığı için ekstra vergilerin üstesinden gelmeyi bekliyor.
MALİYET AVANTAJI
Rhodium Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, BYD AB'de satılan her Seal U modelinden yaklaşık 14.300 Euro (15.360 $) kazanıyor. Çin'de ise yaklaşık 1.300 Euro (1.400 dolar) kazanıyor. Rapor, AB tarifelerinin bir etki yaratması için %50 veya daha yüksek bir orana çıkarılması gerektiğini, ancak bunun Avrupalı otomobil üreticilerine daha fazla zarar verebileceğini belirtiyor.
ELEKTRİKLİ SATIŞI YÜZDE 8'E DAYANDI
En önemlisi Türkiye, BYD de dahil olmak üzere yatırımları teşvik etmek için geçen hafta gümrük vergilerini hafifletti. Geçen yıl ülkemizde yeni araç satışlarının %7,5'ini elektrikli otomobiller oluşturdu ve bu da Çinli elektrikli araç üreticisi için önemli bir fırsat yarattı.
BYD TAYLAND
Türkiye'deki yeni elektrikli araç fabrikası, BYD'nin perşembe günü Tayland'da ilk fabrikasını açmasının ardından geldi. BYD halihazırda Tayland'da en çok satan elektrikli araç markası, ancak ülke elektrikli araçlara doğru hızla ilerliyor.
BYD'DEN AMERİKA AÇILIMI
BYD aynı zamanda Brezilya'da bir elektrikli araç fabrikası inşa ediyor ve yakında Meksika'da da bir başka fabrika açılacağı duyurulacak. Önemli küresel pazarlarda fabrikaları bulunan BYD, denizaşırı genişlemesini hızlandırmaya çalışıyor.
ELEKTRİKLİ SATIŞINDA LİDER
İkinci çeyrekte 426.039 adet elektrikli araç satan BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanında Tesla'yı (443.956) geride bırakmıştı ve yine Counterpoint Research tarafından yapılan yeni bir çalışmada BYD'nin 2024 yılı sonuna kadar bu unvanı tekrar alacağı öne sürülüyor.
YÜZDE 40 DAHA ARTIRILMIŞTI
Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.
O KARAR BEKLENTİYİ ARTIRDI
Ancak 5 Temmuz 2024 tarihinde ''İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar da iddiaları destekler nitelikte olarak öne çıktı.
BYD VERGİ MUAFİYETİ
Düzenlemeye eklenen bu yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak yapılan Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.
YERLİ ÜRETİM BYD NE ZAMAN SATILACAK?
Yatırım iddialarının gerçekleşmesi halinde BYD'nin bu maddeden muaf olması bekleniyor. Bu sayede marka Çin'de ürettiği içten yanmalı motorlu araçlarını ilave yüzde 40 Gümrük Vergisi olmadan yüzde 10 Gümrük Vergisi ile Türkiye'de satabilecek. Fabrikanın üretime geçmesinin ardıdan ise yüzde 10'luk bu vergi de alınmayacak. Ancak fabrikanın kurulması ve üretimin başlaması için ilk etapta en az 2 yıllık bir süre bekleniyor.
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