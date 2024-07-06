Manisa'da arazide erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 11:34
Manisa'da arazide erkek cesedi bulundu
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Tepeköy Mahallesi'nde, üzüm bağına giden yurttaşlar arazide bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarmanın incelemesinde, cesedin 27 yaşındaki Ramazan Seylan'a ait olduğu belirlendi.

Seylan'ın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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