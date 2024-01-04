Bodrum açıklarında 45 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 20:17

Güncelleme: 04.01.2024 - 20:17

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botlarda 45 kaçak göçmen yakalandı.

Yine Bodrum açıklarında, can salı ve lastik botta da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler yeniden bölgeye gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı ve lastik bottaki 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.