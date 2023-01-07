Bodrum Belediyesi Cengiz İnşaat'a verilen ruhsatları iptal etti

Yayınlanma: 07.01.2023 - 19:35

Güncelleme: 07.01.2023 - 19:35

Bodrum Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Cengiz İnşaat'a verilen 60 adet ruhsat iptal edildi. Gazeteduvar'da yer alan habere göre, iptal gerekçesi olarak Danıştay'ın verdiği iptal kararları gösterildi.

Bodrum Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı sonrası konuyla ilgili yapılana açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı

"Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar. Belediyemizin bugün gerçekleşen 2023 yılı ilk meclis toplantısında, Gölköy Mahallemizin Cennet Koy bölgesinde bulunan Gökburun Yarımadası’nın 678 bin metrekarelik bölümünde inşaata Başlayan Cengiz Holding Anonim Şirketi'ne belediyemiz tarafından verilen ruhsatın yeniden incelenmesi için Meclisimiz, tavsiye kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda, ruhsatın yasal dayanakları ile ilgili tüm itirazların incelemesi yapılacak ve inceleme süreci ile sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Bodrum’un menfaatleri doğrultusunda kayıtsız şartsız taraf olan belediyemiz, düzenlenen ruhsatın yasal dayanaklarını oluşturan karar ve izinleri veren kurumlara karşı yapılan yasal itirazları takip ederek, ruhsatın iptalini gerektiren yasal koşulların oluşması halinde gerekeni, tereddütsüz yapacaktır. Saygıyla duyurulur."