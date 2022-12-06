Cengiz Holding’in Cennet Koyu merakı bitmiyor: 'ÇED gerekli değildir' kararı çıktı

06 Aralık 2022 Salı, 17:17

Kamu ihaleleriyle adı sıkça anılan Cengiz Holding, Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu olarak bilinen kıyıya turizm konaklama tesisi yapmak istiyor. Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu olarak bilinen, Göl Mahallesi içerisinde bulunan ve aynı zamanda 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan” ilan edilen alandaki turizm konaklama tesisinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci ekim ayında başladı.

305 ada 1 parsel ve 306 ada 1 parselde planlanan projenin bir kısmı için ÇED gerekli değildir kararı çıktı. Şirketin 306 ada 1 parselde yapmak istediği dört farklı villa tipinden oluşacak toplam 58 adet konut için ‘ÇED gerekli değildir’ dendi. Bu kısımda gerçekleştirilecek projenin toplam maliyeti ise 258 milyon 549 bin 270 TL.

DİĞER PARSEL İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kıyının diğer tarafındaki 305 ada 1 parselin ise ÇED süreci devam ediyor. Bu parselde gerçekleştirilmek istenen projenin değeri ise 310 milyon 282 bin 590 TL.

Cennet Koyu’nda gerçekleştirilecek projenin toplam kapasitesinde ise 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 oda olacak. Öte yandan projede, 1200 kişilik yedi farklı lokanta da bulunacak.

Yüzme havuzları, 300 kişilik toplantı salonu, otopark, çocuk oyun alanı ve aletli jimnastik salonu da proje içerisinde yer alıyor. Projede gösterilen iki parselin güneyinde ise birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Raporda, arkeolojik sit alanına müdahalede bulunulmayacağı bilgisi de paylaşıldı.