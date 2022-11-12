Bodrum Belediyesi 'Pamuk Eller Lösemili Çocuklara Projesi'ni hayata geçirdi
Bodrum Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavisi devam eden çocuklar için el örgüsü şapkalar ve amigurumi bebekler hazırladı.
“Pamuk Eller Lösemili Çocuklara Projesi” kapsamında el sanatları kurslarına katılan kadınlar ile evlerinden gönüllü olarak kampanyaya destek veren ev emekçisi kadınlarla yürütülen projenin ilk etabında 100 adet el emeği ürün, çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Projenin kış aylarında da devam etmesi planlanıyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek ve onların mutluluğuna ortak olmak gurur veriyor. Projenin devamlılığının sağlanması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
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