Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemiye yakalandı

Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, bir kez daha lösemi hastalığına yakalandığını açıkladı. Mihajlovic, Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 14:51
Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemiye yakalandı
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Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemi hastalığına yakalandığını açıkladı.

Mihajlovic, "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" dedi.

Mihajlovic, İtalya Ligi Serie A takımlarından Bologna'yı çalıştırıyor.

Mihajlovic, 2020 eylül ayında koronavirüsü (Covid-19) atlatmış, öncesinde ise lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.



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