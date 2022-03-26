Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemiye yakalandı

26 Mart 2022 Cumartesi, 14:51

Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemi hastalığına yakalandığını açıkladı.

Mihajlovic, "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" dedi.

Mihajlovic, İtalya Ligi Serie A takımlarından Bologna'yı çalıştırıyor.

Mihajlovic, 2020 eylül ayında koronavirüsü (Covid-19) atlatmış, öncesinde ise lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.