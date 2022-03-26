Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemiye yakalandı
Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, bir kez daha lösemi hastalığına yakalandığını açıkladı. Mihajlovic, Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırıyor.
Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemi hastalığına yakalandığını açıkladı.
Mihajlovic, "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" dedi.
Mihajlovic, İtalya Ligi Serie A takımlarından Bologna'yı çalıştırıyor.
Mihajlovic, 2020 eylül ayında koronavirüsü (Covid-19) atlatmış, öncesinde ise lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.
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