Bodrum Belediyesi'nden polis operasyonu hakkında açıklama
Bodrum Belediyesi, polis ekiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yaptığı incelemeye ilişkin "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne girdi.
Ekiplerin, İmar Müdürlüğü içerisinde evrak incelemeleri yaptığı öğrenildi.
Bodrum Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, görev yeri değişen bir personelin şikayeti üzerine inceleme yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi:
“Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır.”
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