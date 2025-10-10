Bodrum'da bir otelin personel lojmanında ölü bebek bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin lojmanında yeni doğduğu belirtilen bebek ölü bulundu.
Bodrum Devlet Hastanesine kanama şikayetiyle başvuran Kırgızistan uyruklu Z.U.K'nin (19) doğum yaptığının anlaşılması üzerine polise haber verildi.
Otelin lojmanına giden polis ekibi, bebeği lojmanın terasında havluya sarılı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Z.U.K'nin, sabah saatlerinde kimseye haber vermeden otelin personel lojmanında doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Doğum yapan kadın, tedavi gördüğü hastanede gözlem altında tutuluyor.