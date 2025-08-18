Bodrum’daki inşaatlar için bakanlık, Danıştay’ın her ret kararına karşın olumlu rapor verdi: Üç iptale 4’üncü ÇED

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkisi’nde bulunan 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı’nda STK’ler, TMMOB, çevreciler ve yurttaşların 2018’den beri verdiği mücadele ve açılan davalara karşın inşaatı tamamlanan turistik tesis, marina ve villalar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4. kez “ÇED Olumlu” kararı verdi.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mimar Gamze Türk Oğuz, Danıştay’ın üç kez iptal ettiği “ÇED gerekli değil” ve “ÇED olumlu” kararlarına karşın geçen yıl ANT ASPAT Yapı ve Turizm AŞ tarafından tamamlanan turizm konaklama tesisi ve toplu konut projesi, yat yanaşma yeri ve mahmuz projesinin doğaya, tarihe ve çevreye zarar verdiğini belirtti. Bunlarla yıllardır mücadele eden Oğuz, “Projeyi yasallaştırmaya çabalıyorlar. Ama yasallaşacak bir durum yok. Biz mahkemeye veriyoruz, iptal ediyoruz. Ama bu arada çoktan her şey oldu, bitti. İnşaatlar bitti, yapı kullanma izin belgeleri, iskân verildi. Orada yaşam başladı. Kaçak marina yaptılar, kaçak kanallar yaptılar. Onları legalleştirmeye çalışıyorlar” dedi.

GENİŞLETME AMACINDALAR

Yeni ÇED ile bölgedeki iki parsele daha ek konut yapmak istendiğinin altını çizen Oğuz, “Oralara da konut yapmak istiyorlar. Ama asıl amaç marinaları, kanalları kaçak onları yasallaştırmaya çalışıyorlar. Halk katılım toplantısını da yaptırmamıştık. ‘Minareye kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz’ demiştik ve bu kayda geçmişti. Sonra İDK toplantısı yapıldı bakanlıkta ama bu itirazların hiçbirine dikkate almadı bakanlık her zamanki gibi. Şirketle lehine karar vererek bütün projelerine ve tarumar işlemlerine devam ediyorlar. Başka etapları da var arkadan gelecek. Onların da önünü açmak istiyorlar. Ama esas en önemli olan deniz kıyısındaki yapılaşma ve Asbat azmağının, arkeolojik sit alanların tarumar olmasını engellemekti ama maalesef mahkemeler çok uzun sürdüğü için hep kararlar sonradan geldi. Mahkemece haklı bulunduk, kararları iptal ettirdik, davaları kazandık ama ne işe yaradı yani” ifadelerini kullandı. Gamze Türk Oğuz, 2018’den beri yürüttükleri mücadeleyi de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

PROJENİN KAPSAMI

Toplam 485 oda ve 47 yat bağlama kapasitesine sahip projede, 407 ada 6 parselde otel ve tatil evlerinden oluşan 247 birim, 80 oda, 160 yataklı otel hizmete açılırken 167 birimli ve 530 yataklı tatil evleri de kat mülkiyetiyle satışa sunuldu. Yat yanaşma yeri tamamlanarak işletmeye açıldı.