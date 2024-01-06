Bodrum-Datça seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Bodrum-Datça feribot seferleri, bugün ve yarın hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne göre, Muğla'nın yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve yarın saat 15.00'te yapılacak Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
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