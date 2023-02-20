Bodrum ve Ortaca’da deniz suyu çekildi

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:05
Bodrum ve Ortaca’da deniz suyu çekildi
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İzmir ve Hatay’dan sonra Muğla'da da deniz suyu çekildi.

Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir haftada 20 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı. 

Ortaca ilçesinde, caretta carettaların üreme noktaları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda da denizin çekildiği gözlemlendi. Eşiyle plaja gelen İbrahim Özdemir, bölgede yaşadığını, suyun ilk kez bu kadar çekildiğini gördüğünü söyledi.

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.


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