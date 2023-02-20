Hatay'da deniz suyu çekildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz suyunun çekildiği görüldü.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:50
Hatay'da deniz suyu çekildi
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Kahramanmaraş merkezli depremler ve önceki gün gerçekleşen artçı sarsıntının ardından denizin kıyıdan yer yer 4 ila 20 metre geri çekildiği gözlemlendi.

Çekilmenin ardından Arsuz sahilinde taşlar ve kayalıklar meydana çıktı.

Yurttaşlar, çekilme sonucu oluşan durumu, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.


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