Bodrum'a gelen depremzede kazada yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir (34), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Özdemir'in depremzede olduğu Diyarbakır'dan Bodrum'a geldiği ve oto yıkama işyerinde çalıştığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 08:45
Bodrum'a gelen depremzede kazada yaşamını yitirdi
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Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde, önceki gün saat 22.30 sıralarında Turgutreis istikametine giden Orhan Y. (20) yönetimindeki 48 AJM 599 plakalı otomobil, Ortakent Mezarlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride savrulup, metrelerce sürüklendi.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede toplanan vatandaşların çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

Polis, otomobil sürücüsü Orhan Y.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

DEPREMDEN KAÇTI KAZADA CAN VERDİ

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Seyfettin Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özdemir'in Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da oturduğu evin hasar görmesi sonucu Bodrum'a geldiği ve 3 gün önce çalışmak üzere oto yıkamacının yanında işe başladığı belirtildi. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Bodrum depremzede deprem

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