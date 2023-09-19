Bodrum’da 19 metrelik motoryat battı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 18:07

Güncelleme: 19.09.2023 - 18:41

19 metre uzunluğundaki "Doktor Alp" isimli 19 metrelik motoryat, gece saatlerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle battı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yatın büyük bölümünün suya gömüldüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

CEZA UYGULANDI

Motoryatın yetkilisine denizi kirlettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Bodrum Liman Başkanlığınca en yakın kıyı tesisi imkanları kullanılarak deniz kirliliğine karşı gerekli bariyer ve yağ emici pedlerle önlem alındı. Ayrıca Liman Başkanlığı koordinasyonunda yetkili kurtarma firmasına kurtarma izni verildiği kaydedildiği ve çalışmaların başlayacağı bildirildi.