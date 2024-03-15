Bodrum’da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 17’si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:17
Bodrum’da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 17 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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