Bodrum’da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 17’si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 17 çocuk yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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