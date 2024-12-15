Bodrum’da 34 kaçak göçmen karaya çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarılırken 3 kaçak göçmen de yakalandı.

Bodrum’da 34 kaçak göçmen karaya çıkarıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:38

Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmen ile beraberinde 13 çocuk ekiplerce kurtarıldı.

Diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 kaçak göçmen yakalandı.

Limana getirilen toplam 34 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildi.


Etiketler: #muğla #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya'dan 'Kalkan-35' açıklaması: 981 düzensiz göçmen yakalandı!

Bakan Yerlikaya'dan 'Kalkan-35' açıklaması: 981 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne’de 'kaçak göçmen' operasyonu: 274 kişi yakalandı

Edirne’de 'kaçak göçmen' operasyonu: 274 kişi yakalandı
Suriyeli göçmenlerin ‘kurulu düzeni var’: Suriyelilerin çoğunluğu dönmek istemiyor

Suriyeli göçmenlerin ‘kurulu düzeni var’: Suriyelilerin çoğunluğu dönmek istemiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler