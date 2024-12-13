Edirne’de 'kaçak göçmen' operasyonu: 274 kişi yakalandı

Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 274 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne’de 'kaçak göçmen' operasyonu: 274 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:01

Kentte, güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız sürüyor.

Denetimlerde bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi işbirliğinde düzensiz göçmen uygulaması gerçekleştirildi.

Kentteki otel ve pansiyonları denetleyen ekipler, şüpheli gördükleri evlerde arama yaptı.

Uygulamayı İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da takip etti.


Etiketler: #EDirne

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