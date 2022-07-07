Resmi Gazete'de yayımlandı: Muğla'da taşınmaz özelleştirilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale gerçekleştirilecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yaklaşık 440 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz özelleştirilecek.
İhalede geçici teminat bedeli 60 milyon lira, son teklif verme tarihi 19 Eylül oldu.
Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle yapılacak ihale, "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek.
İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla düzenlenecek ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.
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