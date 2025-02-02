Bodrum'da 45 kaçak göçmen yakalandı: 11'i çocuk...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ada üzerinde 45 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum'da 45 kaçak göçmen yakalandı: 11'i çocuk...
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İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:38

Bodrum’da görevli yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Karaada üzerinde bir grup göçmen tespit edildi.

11'İ ÇOCUK...

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından ada üzerinde bulunan 34 düzensiz göçmen ile beraberindeki 11 çocuk yakalandı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.


Etiketler: #muğla

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