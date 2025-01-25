Muğla'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara saldırı iddiası: Sürücüler yetkililere çağrı yaptı

Muğla’nın Milas ilçesinde, 19 Mayıs Bulvarı ile Labranda Bulvarı’nın bağlantı noktası olan Adliye Kavşağı’nda meydana gelen olay, sürücüler arasında paniğe yol açtı.

Muğla'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara saldırı iddiası: Sürücüler yetkililere çağrı yaptı
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:06

Edinilen bilgilere göre, Muğla Milast'ta kimliği belirsiz kişiler kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere taş atarak camlarını kırdı ve bazı araçların kaportalarına zarar verdi.

Saldırı sonucu bazı araçların camları kırılırken, bazı araçlarda ise kaportada göçükler oluştu.

Olay sırasında araçlarında bekleyen sürücüler, kim ya da kimler tarafından ve hangi amaçla böyle bir eylem gerçekleştirildiğini, taşların nereden geldiğini göremediklerini ifade etti.

Sürücüler, saldırganların kırmızı ışıkta bekleyen araçları paniğe sürükleyerek kontrolsüz bir şekilde hareket ettirip kavşakta yeşil ışıkta ilerleyen diğer araçlarla çarpışmalarını sağlamaya çalışmış olabileceğini iddia etti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Bu tür olayların trafik kazalarına neden olabileceği ve büyük tehlikelere sebebiyet verebileceği belirtildi.

Yaşanan olay nedeniyle araçlarında hasar meydana gelen vatandaşlar, faillerin bulunması ve benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.


Etiketler: #muğla

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