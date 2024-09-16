Bodrum'da 50'si çocuk, 102 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 50'si çocuk 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da 50'si çocuk, 102 kaçak göçmen yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:30

Bodrum açıklarında 14 Eylül'de saat 03.20, 05.25 ve 05.35'te Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından 3 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik botları TCSG-901 ile KB-35 tarafından durdurulan botlarda 50'si çocuk 102 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Etiketler: #muğla #göçmen #düzensiz göçmen

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