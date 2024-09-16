Bodrum'da 50'si çocuk, 102 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:31

Bodrum açıklarında 14 Eylül'de saat 03.20, 05.25 ve 05.35'te Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından 3 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik botları TCSG-901 ile KB-35 tarafından durdurulan botlarda 50'si çocuk 102 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.