Bodrum'da 6’sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 6’sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı.
Bottaki 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: #muğla
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