Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:05

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:16

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Aralık saat 19.10,19.25 ve 21.50'de Bodrum açıklarına kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 81 kaçak göçmeni yakaladı. Ekiplerce karaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan, jandarma ekiplerince karada yapılan çalışma sonucunda göçmen kaçakçısı 10 organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

KİŞİ BAŞI 3 BİN İLE 8 BİN EURO

Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin karada yaptığı çalışmada gözaltına alınan 10 organizatör, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında 2'si kadın 1 erkeğin Rus uyruklu olduğu ve organizatörlerin göçmenleri İzmir üzerinden organize edip kaçak yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirtildi. Bu arada organizatörlerin kaçak göçmenlerden kişi başı 3 bin ile 8 bin euro arasında para aldıkları kaydedildi.