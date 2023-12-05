Kaçak göçmenler sahilde yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkış hazırlığındaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:44
Kaçak göçmenler sahilde yakalandı
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Gece saatlerinde Ortakent Sahilinde bir grup kaçak göçmenin yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na çıkış hazırlığı yaptığı ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Görevlendirilen Kolluk Destek Timi (Turgutreis/Koldestim) tarafından sahildeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. 

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Bodrum kaçak göçmen

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