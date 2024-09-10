Bodrum’da aç kalan domuzlar şehre indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ormanda sürü halinde gezen domuzlar Konacık Mahallesi'ne indi. Aç kalan domuzlar bölgede yiyecek aradı.
20 domuzun yer aldığı sürüsü, daha sonra sitelerin bulunduğu bölgeye gitti. Burada da bir süre yiyecek arayan domuzlar, daha sonra ormana dönerek gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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