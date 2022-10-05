Bodrum’da altı ayda altı milyon yolcu taşındı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:42

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da yaz sezonunda birçok yerli ve yabancı turist ağırlandı. Bu kapsamda özellikle toplu taşıma araçları yoğun mesai harcadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada aksaklık yaşanmaması için tüm hatlarda yolcu verilerini belirleyerek hangi bölgelerde, hangi saatler arasında yolcu yoğunluğu olduğunu sayısal olarak belirleyerek bu bölgelerde otobüs ve saat düzenlemeleri yapıldı. Özellikle Bodrum’da yaz sezonunda artan yolcu kapasitesi içinde gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşlara hizmet verildi. Bu kapsamda Bodrum ilçemizde 368 toplu taşıma aracı ile son 6 ay içerisinde 6 milyon 238 bin 912 yolcu taşınırken Bodrum her noktasına ulaşım hizmeti sağlandı.

MUTTAŞ 407 BİN YOLCU TAŞIDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 32 araçla Dalaman ve Milas/Bodrum havalimanlarından yolcu taşımaya devam ederken, 6 ay içerisinde Bodrum-Milas/Bodrum Havalimanı, Milas/Bodrum Havalimanı-Menteşe, Fethiye-Dalaman Havalimanı ve Marmaris- Dalaman Havalimanı güzergâhlarında toplam 407 bin 374 yolcu taşımacılığı gerçekleştirdi.