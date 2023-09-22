Bodrum’da avukat ve emekli icra müdürü cinayetinde yeni gelişme
Muğla’nın Bodrum ilçesinde avukat ve emekli icra müdürü cinayetinde 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vurularak öldürülmüş, cinayeti işleyen G.Ö. jandarmaya giderek teslim olmuştu. İfadesi alınan G.Ö. adliyeye sevk edildi. Konuyu araştıran ekipler G.Ö’nün yanı sıra bir kişinin daha cinayet mahallinde olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu cinayet zanlısının yanında olan O.K., Denizli’de gece saatlerinde yakalanarak Bodrum’a getirildi.
ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLERİ YEMEĞE DAVET ETMİŞ
Cinayet zanlısı G.Ö’nün uzun yılardır Akyarlar Mahallesi’nde otel işletmeciliği yaptığı, otel sahibinin işletmeci G.Ö’yü çıkarmak için adli süreç başlattığı, bunun üzerine G.Ö’nün arkadaşı emekli icra müdürü Özcan Çavdar’dan avukat bulmasını istediği, G.Ö’nün Çavdar aracılığı ile Denizli eski baro başkanı avukat Erdal Çam’a vekalet verdiği ortaya çıktı.
3 yıl süren davanın ardından davayı kaybeden G.Ö, avukatı ile tartışma yaşadı. Ardından Çavdar ve avukat Çam, G.Ö’nün yanına giderek yaşanan süreci anlatmaya başladı. Turgutreis Mahallesi’nde bir kafeteryada buluşan G.Ö ve O.K. ile avukat Çam ve icra müdürü Çavdar bir şeyler içtikten sonra G.Ö., yemek yemeleri için Çam ve Çavdar’ı işletmesini yaptığı otele davet etti. Çam, Çavdar ve cinayet zanlısı G.Ö. aynı araca binerken, G.Ö’nün arkadaşı O.K. ise arkadaki araçla öndeki aracı takip etmeye başladı.
ÖNCE ARKADAŞINI, SONRA AVUKATINI ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre, avukat Çam ile G.Ö. yeniden tartışmaya başladı. G.Ö. yanında getirdiği silahla önce yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Çavdar’ın kafasına sıkarak, sonra araçtan inerek avukatı Çam’ın da kafasından silahla tek el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.
G.Ö. daha sonra arkalarındaki araçla gelen O.K’nin aracına binerek Turgutreis’teki jandarma karakoluna teslim oldu. O.K’nin ise daha sonra Denizli’ye gittiği tespit edildi. Olayı derinlemesine araştıran jandarma ekipleri, O.K’yi gece yaptıkları operasyonla evinden alarak, Bodrum’daki jandarma ekiplerine teslim etti.
TUTUKLANDILAR
Cinayet zanlısı G.Ö. ve Denizli’de yakalanarak Bodrum’a getirilen O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 2 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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