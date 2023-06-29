Bodrum'da bayram yoğunluğu sürüyor: Nüfus 1 milyonu aştı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:51

Güncelleme: 29.06.2023 - 17:53

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla Bodrum'a yerli turist akını yaşandı. Bayramın 2. günü itibarıyla otel doluluk oranları yüzde 95’e ulaştı.

İlçeye giren araç sayısının yaklaşık 200 bin olduğu belirtilirken Bodrum, yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Havaların da ısınmasıyla tatilcilerin denize akın ettiği Bodrum'da deniz ve sahiller serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.