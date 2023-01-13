Bodrum’da bir yılda 65 bin litre süt dağıtıldı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:01

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:01

Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Yakacaktan gıdaya, tıbbi destekten servise birçok konuda desteklerini sürdüren Bodrum Belediyesi, Halk Süt dağıtımlarına da ara vermeden sürdürdü.

Çırkan Mahallesi’nde 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara süt dağıtımına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından “Bodrum Halk Süt Projesi” kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahiplerine süt dağıtımı gerçekleştirilirken Başkan Ahmet Aras’a, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü ve birim müdürleri eşlik etti. Belirli bir takvime göre gerçekleştirilen dağıtım kapsamında Çırkan’da pastörize edilmiş 1 litrelik sütler, koliler halinde ailelere teslim edildi.

Dağıtım sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Aras, vatandaşların taleplerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

“YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ AİLE SAYISINI ÇOĞALTACAĞIZ”

Başkan Ahmet Aras, yılda yaklaşık 65 bin litre sütü çocuklarla buluşturduklarını ifade ederek, “Yılda toplam bin 256 çocuğumuza süt dağıtımı yapıyoruz. Onların sağlıklı büyümeleri ve gelişimleri için aynı zamanda ev ekonomisine küçük bir katkı için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bugün de Çırkan Mahallesinde süt dağıtımı vesilesiyle ailelerimizle bir araya geldik. Onların dertlerini, ihtiyaçlarını sorduk; çocuklarımızla buluştuk. Bu, yıl boyu süren bir çalışma. Yardım edebileceğimiz aile sayısını çoğaltarak sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.