Bodrum'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye arazöz ve dozer sevk etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

IHA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 22:16
Bodrum'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

10 ARAZÖZ VE BİR DOZER SEVK EDİLDİ

Bodrum Akyarlar Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 10 arazöz ve bir dozer sevk etti. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.


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