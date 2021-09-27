Bodrum'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye arazöz ve dozer sevk etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.
10 ARAZÖZ VE BİR DOZER SEVK EDİLDİ
Bodrum Akyarlar Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 10 arazöz ve bir dozer sevk etti. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' iddiası!
- Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!