Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu
Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu. İskelet, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağlık alanda insan iskeleti bulundu.
Akyarlar Mahallesi Bayraktepesi mevkisinde yürüyüş yapanlar, insan iskeletine rastlayınca durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen iskelet, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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