Bodrum’da doktora saldırı: Kalbi durdu!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hastanın saldırısına uğrayan aile hekiminin kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan doktor, hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 19:28
Bodrum’da doktora saldırı: Kalbi durdu!
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Olay, Ortakent Cumhuriyet Caddesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bodrum’a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.’yi (48) sağlık ocağına getirdi. 

Daha sonra E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi. İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. 

E.S., kavga sırasında iddiaya göre Dr. Mustafa Gürkan Tezvar’ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti. Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak, duran kalbi yeniden çalıştırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, ifade için karakola götürüldü.


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