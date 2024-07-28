Katil balina saldırısı sonucu teknesi battı: 'Neye çarptığımı anlayamadım...'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 17:09

Güncelleme: 28.07.2024 - 17:09

Yelkenli yatıyla açılan bir İngiliz, katil balinaların saldırısına uğradı. Balinaların saldırısı sonucu, talihsiz denizcinin teknesi battı. Saldırıdan mürettebatıyla birlikte zor kurtulan adam, olayın her saniyesini anlattı.

Bu olay, ‘orka’ adıyla da bilinen katil balinaların gerçekleştirdiği ilk saldırı değil. Yerel haberlere göre son birkaç yıldır orkalar, İspanya ve Portekiz açıklarındaki küçük gemilere saldırıyor. Artan saldırılar, deniz biyologlarını şaşkına çeviriyor.

Ölümcül katil balina saldırılarının son kurbanı ise, 59 yaşındaki İngiliz vatandaşı Robert Powell oldu.

‘KURT SÜRÜSÜ GİBİ’

Powell, 60. yaş gününü kutlamak üzere Portekiz'in Vilamoura kentinden Yunanistan'a 10 günlük bir yolculuğa çıkmıştı. Fakat Powell, yolculuğunun daha birinci gününü doldurmadan katil balinaların hedefi oldu.

Powell, “beş katil balinadan oluşan bir grubun önce bir ‘kurt sürüsü’ gibi teknesinin etrafında dönmeye başladığını”’ anlattı. Sonrasında katil balinaların, “tekneyi kırmak amacıyla teker teker gövdeye vurmaya başladıklarını” söyledi.

Uzmanlara göre katil balinalar, genellikle gruplar halinde teknelerin peşine düşüyor ve tekne alabora olana kadar teknenin alt tarafına çarpıyorlar. Dahası, bazı balinalar teknenin gövdesinde dişleriyle delikler bile açabiliyor.

Powell, saldırını anını korkuyla anlattı: “Birden teknenin dibine çok sert bir cismin çarptığını hissettim. İlk düşüncem, bir kayaya ya da balık ağına çarptığım oldu... Neye çarptığımı anlamak için teknenin altına bakarken, tekne bir kere daha sarsıldı” dedi.

Powell, “İkinci vuruşta teknenin arkasına baktım ve suyun altında, bir katil balinanın karanlık siluetini gördüm” diyerek içinde bulunduğu tehlikeyi idrak ettiği anı anlattı.

Powell, katil balinaların teknenin dümenini kolaylıkla etkisiz hale getirdiğini söyledi. Teknenin dümeni çalışamaz hale geldikten hemen sonra ise, iki katil balina daha amansız saldırıya katıldı.

PLANLI VE KOORDİNELİ

Powell, balinaların amansız saldırısını “Dümen devre dışı bırakıldıktan sonra beş orka da teknenin etrafında dönmeye başladı. Ve teker teker gelip teknenin farklı bölgelerine çarpmaya devam ettiler” sözleriyle açıkladı.

Bilişim şirketi sahibi Powell, saldırının en dehşet verici yanının planlı ve koordineli olması olduğunu belirtti, “Beni şaşırtan gerçekten de saldırının şiddeti oldu. Kesinlikle oyun oynar gibi bir halleri yoktu. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı” dedi

Powell, katil balinaların ölümcül oldukları kadar zeki olduklarını belirtti: “Teknenin zayıf noktalarını biliyorlardı ve beni batırmak için metodik bir şekilde çalışıyorlardı. Tek amaçları tekneyi batırmaktı, hepsi bu” diyerek balinaların ölümcül amacının altını çizdi.

59 yaşındaki iş adamı, katil balinaların tekneye saldırmasını engellemek için çeşitli teknikler denediğini ve bunların hiçbirinin işe yaramadığını belirtti.

SAVAŞ DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Teknenin su almaya başladığını gören Powell, can sallarını şişirdi ve teknede bulunan diğer iki mürettebatıyla birlikte tekneden kaçma planları yaptı. Şans eseri, yakındaki bir İspanyol kurtarma gemisi Powell’in içinde bulunduğu durumu fark etti.

İspanyol sahil güvenliği tarafından kurtarıldıktan yaklaşık 15 dakika sonra, tekne denizin dibini boyladı. Powell, “Bu da her şeyin sonu oldu” diye hüzünle ekledi.

Mevcut uluslararası deniz yasalarına göre, denizcilerin katil balinalara ateş etmeleri ya da bir şeyler fırlatmaları yasak. Ancak Powell, bu yasaların değişmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu düşünüyor.

Powell, “Birinin bu katil balinalardan birini vurması an meselesi” dedi ve “İnsan ve hayvan arasındaki savaş daha da kötüleşecek” diyerek sözlerini bitirdi.