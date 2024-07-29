Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: Baba ve oğlu yaralandı
Çorum'da içinde aile bulunan otomobile pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda baba ve oğlu yaralandı.
Fatih K. (34) ailesiyle birlikte 05 ADY 392 plakalı aracı ile Çomar Barajı'nda seyir halindeyken önceden husumetli olduğu Özgür G. (18) ve Sezgin G'nin (34) silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih K, koluna ve bacağına isabet eden saçmalarla, 8 yaşındaki oğlu Ç.K. ise kırılan cam parçalarının bacağına batması sonucu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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