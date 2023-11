Bodrum’da Ezgi Aydındağ'ı felç bırakan NATO görevlisi için karar verildi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:55

Güncelleme: 01.11.2023 - 16:27

Kaza, 1 Temmuz 2021’de Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil için Bodrum’a gelen NATO’da helikopter teknisyeni ABD vatandaşı Reginald Thevenin idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ’a çarptı. Kazada yaralanan Aydındağ, hastaneye kaldırıldı.

Ezgi Aydındağ, ağır ameliyatlar geçirip, uzun bir tedavi sürecine girdi. Thevenin ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Thevenin, süreç boyunca da tutuksuz yargılandı.

Yaklaşık 1,5 sene tedavi gören Ezgi Aydındağ felç kalınca bir süre tedavisine AHBAP Derneği ve Haluk Levent destek oldu.

İNDİRİMSİZ 3 YIL HAPİS

Reginald Thevenin hakkında “olası kastla yaralama” suçundan Bodrum 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede Thevenin bilirkişi raporunda, ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

Davanın 9’uncu ve karar duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya Ezgi Aydındağ, annesi Fikriye Aydındağ, babası Hüseyin Aydındağ, yakınları, avukatları, sanık Reinald Thevenin ve avukatları katıldı.

Duruşmada hakimin son sözünü sorduğu Thevenin, beraatını istedi. Hakim karar için duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından hakim sanığa indirim uygulamadan “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan 3 yıl hapis cezası ve yurt çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

Bunun yanında mahkeme sanık Thevenin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyarken, cezanın para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

“ACIM BİTMEYECEK”

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ezgi Aydındağ, sanığa ceza veren mahkemeye teşekkür edip, “Hakimin inisiyatifine karşı müteşekkirim çünkü herkes her zaman böyle davranmayabilir. Bana yetmiyor. Benim için hiçbir şey değil. Onun şu an ceza alması, şu an ağlaması ve kendisi için çözüm bulması beni yine de bir nebze olsun rahatlatıyor. 3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım bitmeyecek” dedi.