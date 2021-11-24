Bodrum'da fırtına: Tekneler karaya sürüklendi
Bodrum'da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış ile bir yelkenli yat ve onlarca küçük balıkçı kayığı karaya oturdu. 12 metre uzunluğundaki Çilek isimli yelkenli polyester tekne, sahipleri tarafından vinç aracılığı ile denizden çıkarılarak onarım için tersaneye götürüldü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış ile şiddetli lodos özellikle Gümbet, Bitez, Ortakent ve Turgutreis sahillerinde etkili oldu. Bir yelkenli yat ile onlarca küçük balıkçı kayığı demir tarayarak ve sürüklenerek karaya oturdu. Öğle saatlerinde Ortakent sahilinde karaya oturan 12 metre uzunluğundaki Çilek isimli yelkenli polyester tekne, sahipleri tarafından vinç aracılığı ile denizden çıkarılarak onarım için tersaneye götürüldü.
Lodos nedeniyle birçok turistik tesisin ahşap iskelesi hasar gördü. Sahillerde açık olan restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.
Bodrum Belediyesi bu akşamdan itibaren sağanak yağış beklendiği yönünde duyurular yaparak özellikle dere yataklarında araçlarını park eden kişilerin araçlarını bulunduğu yerden almasını ve vatandaşların da yoğun sağanak yağış öncesi tedbir almasını istedi.
KAYGANLAŞAN YOLLARDA KAZALAR MEYDANA GELDİ
Yağışın ilk anlarında ise kazalar meydana geldi. Motosikletten düşen bir vatandaş sağanak yağmurun altında ambulans beklerken yardıma koşan vatandaşlar oldu, yaralıyı şemsiye ile korumaya çalıştılar.
Sabah saatlerinde Bodrum istikametinden Bitez istikametine seyir eden 48 EG 142 plakalı Muğla Büyükhehir Belediyesi'ne ait Toplu Taşıma Aracı yolun kayganlaşması nedeniyle kayarak önündeki 06 KRB 98 plakalı ticari araca çarparak durabildi. Şans eseri yaralanan olmayan kazanın 20 metre ilerisinde, 48 UZ 577 plakalı kamyonet Bitez istikametine seyir halde iken önündeki 20 ABG 504 plakalı ticari aracın yavaşladığını fark edemeyip arkadan çarptı. İki kaza da maddi hasarla atlatılırken Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin tek şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri araçları yoldan çekerek trafiğin normal seyrine dönmesini sağladı.
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