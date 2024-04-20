Bodrum'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Bodrum'da bir inşaatın kanalizasyon borularının döşemesi sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalarak yaralanan 2 işçi kurtarıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:29
Bodrum'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı
Abone Ol google-news

Muğla'da bir inşaatta kanalizasyon borusu döşemek için yapılan çalışmada yaşanan göçükte toprağın altında kalan Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek isimli işçiler yaralandı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde bir inşaatta, saat 12.30 sıralarında, kanalizasyon borusu döşemek için kazılan kanalda göçük meydana geldi.

Göçük sırasında kanalda çalışan işçiler Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek, toprak altında kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekiler durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Koordinasyon Merkezi'ne bildirip, yardım istedi.

Bölgeye ulaşan AKUT ekipleri 2 işçiyi yaralı olarak kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan işçiler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bodrum haberleri işçiler haberleri inşaat haberleri

İlgili Haberler

Bodrum’da 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum’da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum’da yerli fideleri üreticiyle buluştu

Bodrum’da yerli fideleri üreticiyle buluştu
Adanaspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!

Adanaspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'

Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim

AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu