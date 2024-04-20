Bodrum’da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Nisan 07.10’da Bodrum açıklarında içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun olumsuz hava koşullarına bağlı olarak su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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