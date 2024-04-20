Bodrum’da 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:52
Bodrum’da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Nisan 07.10’da Bodrum açıklarında içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun olumsuz hava koşullarına bağlı olarak su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


muğla haberleri Bodrum haberleri göçmenler haberleri kaçak göçmen haberleri

İlgili Haberler

Karaburun açıklarında 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Karaburun açıklarında 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de 16 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 16 kaçak göçmen yakalandı
Finlandiya'dan AB'ye çağrı: Rusya'dan gelen göçmen akınına son verilmeli

Finlandiya'dan AB'ye çağrı: Rusya'dan gelen göçmen akınına son verilmeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...

Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim

AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!

Son Dakika... İzmir'de hissedilen deprem!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu