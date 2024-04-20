Bodrum’da 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:52

Güncelleme: 20.04.2024 - 15:52

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Nisan 07.10’da Bodrum açıklarında içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun olumsuz hava koşullarına bağlı olarak su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.