Bodrum'da 'hafriyat kamyonu' denetimi: 1 milyon lira ceza kesildi

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:41

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:42

İnşaat faaliyetlerinin hızla sürdüğü Bodrum'da, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin sayısında son 2 yılda artış gözlendi.

İnşaat yasağının 15 Ekim'de sona ermesiyle yarımada genelinde hem hafriyat kamyonlarına hem de beton mikserlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

DRONE DESTEKLİ OPERASYON

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Gölköy Mahallesi'nde drone destekli uygulama yaptı. Hafriyat kamyonlarında tonaj, branda gibi ihlaller olup olmadığı kontrol edildi.

1 MİLYON LİRA CEZAİ İŞLEM

Eksik evrak olup olmadığı da incelenirken, cezai işlem uygulandı. Ekipler, 15 Ekim'den bu yana denetimlerde, 300'den fazla kamyona yönelik yaklaşık 1 milyon lira cezai işlem yaptı.

Mayıs ayında sona ermesi planlanan inşaat yasağı öncesine ekiplerin Gölköy, Türkbükü, Torba, Turgutreis, Gündoğan gibi noktalarda sıklıkla denetimler gerçekleştireceği belirtildi.