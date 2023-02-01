Bodrum'da 'hafriyat kamyonu' denetimi: 1 milyon lira ceza kesildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince drone destekli hafriyat kamyonu uygulaması yapıldı. Son 3 aydaki denetimlerde, 300'den fazla kamyona yönelik 1 milyon lira cezai işlem uygulandı.
İnşaat faaliyetlerinin hızla sürdüğü Bodrum'da, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin sayısında son 2 yılda artış gözlendi.
İnşaat yasağının 15 Ekim'de sona ermesiyle yarımada genelinde hem hafriyat kamyonlarına hem de beton mikserlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.
DRONE DESTEKLİ OPERASYON
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Gölköy Mahallesi'nde drone destekli uygulama yaptı. Hafriyat kamyonlarında tonaj, branda gibi ihlaller olup olmadığı kontrol edildi.
1 MİLYON LİRA CEZAİ İŞLEM
Eksik evrak olup olmadığı da incelenirken, cezai işlem uygulandı. Ekipler, 15 Ekim'den bu yana denetimlerde, 300'den fazla kamyona yönelik yaklaşık 1 milyon lira cezai işlem yaptı.
Mayıs ayında sona ermesi planlanan inşaat yasağı öncesine ekiplerin Gölköy, Türkbükü, Torba, Turgutreis, Gündoğan gibi noktalarda sıklıkla denetimler gerçekleştireceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo