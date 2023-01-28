Feci kaza: Kamyonet ile 3 tekerlekli motosiklet arasında sıkışarak yaralandı
Düzce’de, kamyonet, üç tekerlekli motosikletini yanındaki iki kişiyle birlikte tamir eden Muhammed Tok’a çarptı. Kazada, kamyonet ile motosiklet arasına sıkışan Tok yaralandı.
Ağa Mahallesi’nde, sabah saatlerinde Muhammed Tok elektrikli üç tekerli motosikletini tamir etmek için 2 kişi ile çalışırken, 35 ZKE 795 plakalı kamyonet üzerlerine doğru geldi.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyoneti fark eden 2 kişi son anda kaçtı. Muhammed Tok ise kamyonet ile motosikletin arasında sıkıştı.
TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan Tok, çağırılan sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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