Bodrum’da hale ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 16:57

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:20

İlçede güneşin etrafında ’güneş halesi’ adı verilen halka oluştu. Gökyüzüne bakıp haleyi fark eden birçok vatandaş, o anları görüntüledi.

Güneş ışınlarının havadaki buz kristalleri tarafından kırılmasıyla oluşan hale, uzun süre Bodrum semalarında izlendi.

O anlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.