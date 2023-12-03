Bodrum’da hale ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘güneş halesi’ ortaya çıktı. Haleyi fark eden vatandaşlar, bu ilginç görüntüyü kayıt altına aldı.

İHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 16:57
Bodrum’da hale ortaya çıktı
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İlçede güneşin etrafında ’güneş halesi’ adı verilen halka oluştu. Gökyüzüne bakıp haleyi fark eden birçok vatandaş, o anları görüntüledi.
Güneş ışınlarının havadaki buz kristalleri tarafından kırılmasıyla oluşan hale, uzun süre Bodrum semalarında izlendi.

O anlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


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