Bodrum’da hale ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘güneş halesi’ ortaya çıktı. Haleyi fark eden vatandaşlar, bu ilginç görüntüyü kayıt altına aldı.
İlçede güneşin etrafında ’güneş halesi’ adı verilen halka oluştu. Gökyüzüne bakıp haleyi fark eden birçok vatandaş, o anları görüntüledi.
Güneş ışınlarının havadaki buz kristalleri tarafından kırılmasıyla oluşan hale, uzun süre Bodrum semalarında izlendi.
O anlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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