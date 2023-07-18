Bodrum'da hareketli anlar: Yangın çıkarıp, kendini boğmaya çalıştı

Muğla’da yangın çıkardıktan sonra denize giren şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki bir yatın görevlileri tarafından kurtarılıp karaya getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Polisin silahını almaya yeltenen adam, hızlı müdahale ile durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:53
Bodrum'da hareketli anlar: Yangın çıkarıp, kendini boğmaya çalıştı
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler mevkiinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ. isimli şahıs, görgü tanıklarının iddiasına göre bugün uyuşturucu kullanıp, daha sonra yangın çıkardı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından denize giren şüpheli, açığa doğru yüzdü. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Açığa doğru yüzen V.İ., boğulma tehlikesi geçirince yakındaki bir yatın görevlileri botla giderek şahsı kurtarıp, daha sonra karaya getirdi.

Polis ve zabıta ekipleri tarafından yola çıkarılan şüpheli, "Ben ailemle sorun yaşadım ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denize boğmaya çalıştım, kurtardılar" dedi.

V.İ., bir süre sonra polisin silahını almak için yeltendi fakat polis ve zabıta tarafından durduruldu. Ekip aracına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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