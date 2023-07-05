Bodrum'da mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında müşteriler ile mekan sahibi arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 08:20
Bodrum'da mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı
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Gümbet Mahallesi'nde önceki gece eğlence mekanına gelen F.Ö. ve E.K. ile henüz bilinmeyen nedenle mekan sahibi İ.K.A. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K.A., müşteriler F.Ö. ve E.K.'yı eğlence mekanındaki ofisine davet etti.

Burada yaşanan arbedede F.Ö. ve E.K., mekan sahibi İ.K.A. ve çalışanları tarafından darbedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, baygın halde olan F.Ö. ve E.K., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Eğlence mekanındaki kameraları izleyen ekipler, olayla ilgili İ.K.A. çalışanları O.A., M.S. ve hastanede tedavisi tamamlanan F.Ö. ve E.K.'yı gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli 'Yağma, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.K.A., O.A., M.S. adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, darbedilen F.Ö. ve E.K. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. 


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