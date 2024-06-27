Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda büyük çapta çukur oluştu.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 07:10
Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü
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Bodrum-Gündoğan kara yolu Gölköy Mahallesi girişindeki içme suyu isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İsale hattının patlamasının ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli su nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı.

İsale hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede onarım çalışması başlattığı öğrenildi.


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