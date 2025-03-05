Bodrum'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 18 kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:57

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:00

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti.

1 GÖZALTI

Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 1’i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.



Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.