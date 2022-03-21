Bodrum'da kadınlar birlikte güçlü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Bodrum'un Güçlü Kadınları' etkinliğinin beşincisi başladı.
Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunup, yaşatılmasına dönük projeler üreten, kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Bodrum'un Güçlü Kadınları etkinliğinin bu yıl beşincisi düzenleniyor. Etkinlikte Bodrum'da yaşayan girişimci ve üreten kadınlara bir araya gelerek kendi alanlarına ilişkin stantlar kuruyor. Etkinlik kapsamında kadınlara flamenko, sirtaki, sandalye ve kahkaha yogası, dişilik atolyesi, nefes meditasyonu gibi eğitimler de veriliyor.
Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük yapan Dilara Şafak Kılıç, "Bodrum'da yeni taşınan ve sosyalleşmek isteyen pek çok insan olduğunu gördüm. Tasarım pazarları, tadımlar, workshoplar gibi etkinlikler organize ederek ortak zevkleri olan insanların bir araya gelmesine katkı sağladım. Her seferinde çok güzel geri dönüş aldım ve artık bunu Bodrum'un Güçlü Kadınları adı altında toplamaya karar verdim. Kadınların birlikte daha güçlü olduğuna inanıyorum. Birbirimize destek oluyoruz, ben de öncülük etmeye çalışıyorum" dedi.
Söyleşilerin, resim sergilerinin, tiyatro sanatçısı ve yazar Almula Merter Churm'un atölyesinin de bulunduğu Bodrum'un Güçlü Kadınları etkinliği, Bodrum La Pasion Restaurante Espanol'da düzenleniyor.
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