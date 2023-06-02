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Bodrum’da kayıp olarak aranan kadın su sarnıcında ölü olarak bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan evli ve 2 çocuk annesi kadın, su sarnıcında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:47
Bodrum’da kayıp olarak aranan kadın su sarnıcında ölü olarak bulundu
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Bodrum'da Pınarlıbelen Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 57 yaşındaki Gülsüm Yavaş, önceki akşam eşi Osman Yavaş ile birlikte uyudu.

Sabah saat 05.00 sularında uyanan Osman Yavaş, eşinin yanında olmadığını gördü. Evin çevresinde arama yapan Osman Yavaş yakınlarına ve jandarmaya haber verdi. Köy ve çevresini didik didik arayan bölge sakinleri, kadına ulaşamadı.

Gülsüm Yavaş, gece saatlerinde Etrim Beylik Ovası mevkiindeki su sarnıcındaki suyun içinde yüzüstü yatar vaziyette bulundu. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Gülsüm Yavaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Bodrum ölü bulundu

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