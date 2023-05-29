Isparta'da bir kedi, derisi yüzülmüş halde ölü bulundu

Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:03

Güncelleme: 29.05.2023 - 17:09

Olay, dün Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli tarafından beslenen kedi, yurttaşlar tarafından yol kenarında derisi yüzülmüş halde ölü bulundu. Kediyi bulanlar mahalle muhtarı ve yetkili birimlere ihbarda bulundu.

Mahalle Muhtarı Bekir Çevikbaş, kediyi sokakta vatandaşların bulduğunu ve kendisine haber verdiğini belirterek, "Biz de bu vahşeti yapanların yakalanması için gerekli yerlere bildirdik. Biz de mahallemizdeki hayvansever vatandaşlarımız ile birlikte araştırma yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. İnşallah bunu yapanlar bir an önce bulunur" dedi.

ISPARTA BAROSU HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAN AÇIKLAMA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geçen gün de bir kedi ayakları kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu hem Akkent Mahallesi hem de Eğirdir'deki olaylarla ilgili hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak ilimizde birbirini izleyen şekilde önce Eğirdir ilçesinde kedilerin patilerinin kesilmesi daha sonra Akkent Mahallesi'nde bir kedinin derisinin yüzülmesi şeklinde meydana gelen hayvan katliamlarında şüphelilerin tespiti ile en üst sınırdan cezalandırılmaları için gerekli hukuki süreci başlattık. Isparta ve Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılıklarının etkili ve ivedi soruşturması sonucunda şüphelilerin tespit edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yeni yasal düzenlemeler sahipsiz hayvanları da en az sahipli hayvanlar kadar koruma altına almış ve cezalarda artırım yoluna giderek mala zarar verme yaklaşımı değil cana zarar verme yaklaşımı ile insana karşı işlenen suçlar gibi değerlendirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Isparta Barosu olarak tüm canlıların ve özellikle sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz.