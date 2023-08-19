Caretta caretta yuvası üzerinde mangal yakan 2 kişiye para cezası
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, caretta caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yakıp, zarar veren 2 kişiye 2 bin 77'şer lira ceza kesildi.
Gazipaşa'da 8 Ağustos'ta Koru sahilinde koruma altındaki caretta caretta yuvasının üzerindeki koruma demirinin kaldırılıp, mangal ateşi yakıldığı belirlendi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, piknik yapıp yuvaya zarar veren Orhan Sinan Ş. ile Doğukan Eren T.'yi tespit etti.
Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar İşletme Şefliği tarafından, şüphelilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında hayvanların üreme mevsiminde rahatsız edilmesinden dolayı 2 bin 77'şer lira ceza uygulandı.
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